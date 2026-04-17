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Bardghji, poco spazio al Barcellona e il mercato chiama: tre club hanno già avviato i contatti

Bardghji, poco spazio al Barcellona e il mercato chiama: tre club hanno già avviato i contattiTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 15:41Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il futuro di Roony Bardghji è diventato uno dei dossier più delicati in casa Barcellona. Arrivato la scorsa estate dal Copenhagen per circa tre milioni di euro, l’esterno svedese era considerato uno dei prospetti più interessanti sul mercato, ma fin qui ha trovato poco spazio per esprimersi.

Con appena 616 minuti stagionali e un impiego sempre più ridotto nella fase decisiva dell’annata, il classe 2005 ha iniziato a interrogarsi sul proprio percorso. Già durante un ritiro con la nazionale svedese aveva manifestato la propria insoddisfazione per lo scarso utilizzo, senza però ottenere cambiamenti concreti. Una situazione che ha inciso anche sulle scelte del commissario tecnico, che nell’ultima gara di qualificazione ai Mondiali gli ha preferito profili più esperti.

Intanto, come scrive A Bola, attorno al giocatore si muove il mercato. Club come Porto, Monaco e Stoccarda hanno già chiesto informazioni, tra ipotesi di prestito e possibili trasferimenti. Il Barça, però, non sembra intenzionato a privarsene a titolo definitivo: l’investimento, fortemente voluto da Deco, è considerato parte di un progetto a lungo termine.

All’interno del club c’è fiducia nelle qualità del giocatore, apprezzato anche per professionalità e integrazione nello spogliatoio. La linea è chiara: Bardghji può restare, ma accettando un ruolo secondario. La decisione finale arriverà dopo un confronto con il suo entourage, con tutte le opzioni sul tavolo. Perché il talento c’è, ma ora serve capire come valorizzarlo davvero.

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