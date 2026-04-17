Zahavi a Barcellona: incontro col Barcellona in programma, per Flick e (forse) Lewandowski

Il futuro della panchina del Barcellona resta uno dei dossier più delicati in casa blaugrana. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti, anche grazie alla presenza in città - scrive Mundo Deportivo - di Pini Zahavi, agente di Hansi Flick, che ha incontrato i vertici del club per fare il punto sia sull’allenatore sia sulla situazione legata a Robert Lewandowski.

Parallelamente proseguono i colloqui diretti tra la dirigenza e il tecnico tedesco. Deco è in costante contatto con lui, così come il presidente eletto Joan Laporta e Rafa Yuste, coinvolto nella gestione tecnica. Tuttavia, la sensazione è che la decisione finale non arriverà a breve, anche perché Flick sta ancora smaltendo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Dall’interno del club filtra prudenza: “Flick ha i suoi tempi e deciderà quando lo riterrà opportuno, non sotto pressione di agenti o società”. Una posizione chiara, che impone al Barça di attendere.

Nel frattempo, la dirigenza ha già delineato una strategia: proposta di rinnovo annuale, con opzione per un secondo anno legata a determinati obiettivi. Un compromesso che garantirebbe continuità senza vincoli troppo rigidi, considerando anche la difficoltà di legare l’allenatore fino al termine del mandato di Laporta.Flick, dal canto suo, ha già fatto sapere che questa sarà la sua ultima esperienza in panchina. Una scelta che pesa nelle trattative e che rende ogni decisione ancora più significativa per il futuro del Barcellona.