Arsenal, Arteta verso il Man City: “All’Etihad per vincere. Saka out, ma anche altri in bilico"

Una sfida che può indirizzare la corsa al titolo. L’Arsenal si prepara al confronto con il Manchester City e Mikel Arteta non usa mezzi termini: l’obiettivo è uno solo, vincere. Il tecnico dei Gunners ha fatto il punto sulla situazione della rosa, tra assenze certe e speranze dell’ultima ora. La notizia più pesante riguarda Bukayo Saka, che non sarà della partita: “È fuori, questo è sicuro”. Restano invece da valutare le condizioni di alcuni giocatori chiave, con lo staff che proverà fino all’ultimo a recuperarli: “Alcuni sono vicini al rientro, ma il tempo è poco. Ci proveremo”.

Situazione da monitorare anche per Noni Madueke: “Dopo la partita non sembrava nulla di grave, ma dovremo aspettare l’allenamento per capire meglio”. Sul piano tattico e mentale, Arteta non ha dubbi sull’approccio: “È la partita più importante perché è la prossima. Affrontiamo probabilmente la squadra e l’allenatore migliori di questo campionato, ma ci siamo guadagnati questa occasione. La prepareremo per vincere”.

Nessun pensiero al pareggio, nonostante il peso della sfida: “Non perdiamo tempo a parlare di altri risultati, giochiamo sempre per vincere”. Infine, un riferimento alle difficoltà incontrate in passato contro il City: “Ogni sistema ha punti deboli e opportunità. Dovremo adattarci e sfruttarle meglio”.