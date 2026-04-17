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Allarme tifosi per la finale di Copa del Rey: piano di sicurezza speciale per evitare scontri

Allarme tifosi per la finale di Copa del Rey: piano di sicurezza speciale per evitare scontriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:02Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Non è una finale come le altre quella che vedrà affrontarsi Atletico Madrid e Real Sociedad. Domani sera, alle 21, lo stadio La Cartuja di Siviglia ospiterà l’atto conclusivo della Copa del Rey, ma sull’evento aleggia ancora il ricordo di una tragedia che ha segnato profondamente questa rivalità. Il riferimento è all’omicidio di Aitor Zabaleta, tifoso della Real Sociedad ucciso nel 1998 da ultras colchoneros. Un episodio che, a distanza di quasi tre decenni, continua ad alimentare tensioni tra le tifoserie e che impone misure di sicurezza straordinarie.

Secondo quanto riportato da El Mundo, il dispositivo è stato pianificato già da gennaio: oltre 1.200 agenti saranno impiegati per gestire l’arrivo di più di 70.000 persone nella capitale andalusa. Tre i livelli di controllo previsti, con checkpoint progressivi che andranno dalla viabilità cittadina fino agli ingressi dello stadio, anche in considerazione del livello 4 di allerta terrorismo.

L’attenzione è rivolta soprattutto agli ultras: si attendono circa 60-70 tifosi radicali da San Sebastián e oltre 100 da Madrid, con il timore di possibili contatti tra i gruppi. Le autorità vogliono evitare quanto accaduto nel 2024 all’Alameda de Hércules, teatro di violenti scontri tra diverse fazioni. I due club hanno collaborato fornendo informazioni dettagliate sui propri sostenitori, mentre sarà monitorato anche l’arrivo dei Reali di Spagna, attesi per la consegna del trofeo. Una finale che promette spettacolo in campo, ma che fuori sarà soprattutto una sfida per la sicurezza.

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