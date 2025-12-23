Bayer Leverkusen, contatti avviati per Howell: il Brighton trema per il suo gioiello Under 21
Il Bayer Leverkusen ha messo nel mirino Harry Howell, giovane talento del Brighton. Il club tedesco sta lavorando a un'operazione per la prossima estate che porterebbe in Bundesliga il diciassettenne trequartista ed esterno offensivo della formazione Under 21 dei Seagulls.
Le Aspirine, riporta SkySports DE, hanno avviato i contatti con l'entourage del giocatore, dimostrando un interesse davvero considerevole. Howell gode, infatti, di una stima elevatissima all'interno della dirigenza del Leverkusen, che ha individuato nel giovane inglese un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.
La concorrenza, però, non manca. Altri club tedeschi hanno manifestato il proprio gradimento per il talento cresciuto nelle giovanili del Brighton, ma al momento il Bayer risulta il più avanti nella corsa, forte di trattative già avviate e di una strategia ben definita.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.