Corinthians, Breno Bidon nel mirino dello Sporting CP: servono circa 20 milioni di euro
Dopo che la scorsa estate Fiorentina, Milan e Napoli sono stati i primi tre club europei accostati a Breno Bidon del Corinthians ora se ne aggiunge un altro.
Si tratta, stando a quanto riportato da CNN Portugal dello Sporting CP, club di Lisbona campione in carica del campionato lusitano.
Il centrocampista classe 2005 ha una valutazione che oscilla fra i 15 e i 20 milioni di euro e gli uomini mercato biancoverdi lo stanno valutando per la sessione invernale di trasferimento.
Bidon (20) nel corso del 2025 ha messo a referto 56 presenze e 1 gol con la maglia del Timao fra tutte le competizioni.
Nel complesso i gettoni con la maglia del club di San Paolo sono 100 con 2 reti all'attivo.
