Wolfsburg, riscattato Kumbedi dall'OL. Sono bastate 10 presenze per convincere i Lupi
Sono bastati sei mesi e 10 presenze a Sael Kumbedi per convincere il Wolfsburg a riscattarne il cartellino.
Con una nota ufficiale l'Olympique Lione ha comunicato il trasferimento a titolo definitivo del terzino classe 2005 a club tedesco grazie alla clausola già presente nell'accordo di prestito pattutito lo scorso agosto per 6 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.
Si chiude, dunque, dopo quattro anni e 62 presenze l'avventura del talento cresciuto nelle giovanili del Le Havre nella formazione francese.
