Bayern, azioni legali contro la UEFA: "Inaccettabili le misure per i tifosi contro il PSG"

Il Bayern Monaco ha presentato un reclamo alla UEFA, il massimo organo del calcio europeo, in seguito alle misure di polizia adottate con breve preavviso in merito al viaggio dei suoi tifosi per la partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain. La sfida è in programma domani, martedì, alle ore 21:00 al Parco dei Principi.

Secondo un comunicato del club, la prefettura di polizia ha emesso un "ordine generale con breve preavviso per regolamentare l'arrivo dei tifosi e istituire un'area con misure di polizia", ​​e il Bayern Monaco è stato informato di questo provvedimento solo lunedì. Il club perseguirà ulteriori azioni legali e il PSG sta supportando il Bayern in questa vicenda.

Il Bayern tuona: "Inaccettabile"

Il comunicato spiega: "L'ordinanza generale si applica a tutti gli autobus dei tifosi e stabilisce che devono riunirsi a un casello fuori città prima della partita. Impone inoltre che tutti gli altri tifosi del Bayern debbano recarsi allo stadio esclusivamente con i mezzi pubblici. Dopo la partita, tutti dovranno tornare al proprio mezzo di trasporto originale. Gli autobus saranno quindi scortati fuori dalla città dalla polizia".

Poi ancora: "Non da ultimo il breve preavviso dell'ordinanza è inaccettabile. Non c'è stato alcun cambiamento nella situazione di rischio per i tifosi dell'FC Bayern dall'ultimo incontro a Parigi nel 2023. A causa delle disposizioni ufficiali, i pullman dei tifosi non potranno più lasciare Parigi prima delle 5:00 del mattino circa a causa delle limitazioni sui tempi di guida".