Bayern da record: 14ª vittoria consecutiva, Milan 92/93 superato. PSG e Bayer avvisati

Il Bayern Monaco continua la sua marcia trionfale. Ieri sera, i bavaresi hanno travolto il Colonia per 4-1 in trasferta nei sedicesimi di finale della Coppa di Germania, firmando la 14ª vittoria consecutiva stagionale. Un successo che consente agli uomini di Vincent Kompany di superare il record stabilito dal Milan di Fabio Capello nel 1992/93 (13 vittorie di fila) e di presentarsi in forma smagliante alla vigilia del big match di Champions League contro il PSG, martedì prossimo al Parco dei Principi.

Eppure, la serata non era iniziata nel migliore dei modi. Il Colonia era passato in vantaggio al 31’ con Ache, ma il Bayern ha reagito subito grazie a Luis Díaz e al solito Harry Kane, autore di una doppietta (38’ e 64’) che porta il suo bottino stagionale a 22 gol in 14 partite. Michael Olise ha poi chiuso i conti al 72’, fissando il punteggio sul 4-1 finale.

Con 51 reti segnate e solo 10 subite da inizio stagione, il Bayern appare una macchina perfetta: media di 3,6 gol a partita e solidità difensiva quasi intatta. "A volte abbiamo rallentato troppo sulle palle inattive, ma ogni volta che alziamo il ritmo diventiamo pericolosi", ha commentato Kompany. "L’importante è usare tutto l’organico, perché presto torneranno anche altri giocatori". Sabato, contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga, i bavaresi cercheranno di prolungare una striscia vincente che, ormai, comincia davvero a far paura.