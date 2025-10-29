Chi fermerà l'Uragano? Harry Kane ha appena fatto il 21esimo gol in 14 partite
Proseguono le sfide in DFB Pokal, la Coppa di Germania, con le squadre in campo stasera che sono giunte alla fine dei primi 45 minuti. Il Bayern Monaco è al momento in vantaggio 2-1 sul Colonia e, neanche a dirlo, a siglare la rete del sorpasso è stato Harry Kane.
Bel gol con un sinistro all'angolino per il centravanti inglese, che sembra sempre più inarrestabile in questo primo scorcio di stagione. Con ancora 45 minuti da giocare infatti, alla sua 14esima presenza stagionale l'ex attaccante del Tottenham - su assist di Olise - ha siglato la sua rete numero 21. Record su record per il bomber della squadra di Vincent Kompany (nessuno ha mai fatto così tanti gol in Germania a questo punto della stagione), un avvertimento per tutte le pretendenti alla Champions League.
Questo il programma di DFB Pokal
Martedì 28 ottobre
Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund 3-5 d.c.r.
Heidenheim - Amburgo 0-1
Hertha Berlino - Elversberg 3-0
Wolfsburg - Kiel 0-1
Cottbus - Lipsia 1-4
Borussia Monchengladbach - Karlsruher 3-1
Augsburg - Bochum 0-1
St. Pauli - Hoffenheim 10-9 d.c.r.
Mercoledì 29 ottobre
Furth - Kaiserslautern ore 18:00
Illertissen - Magdeburg ore 18:00
Mainz - Stoccarda ore 18:00
Paderbon - Bayer Leverkusen ore 18:00
Colonia - Bayern Monaco ore 20:45
Darmstadt - Schalke 04 ore 20:45
Dusseldorf - Friburgo ore 20:45
Union Berlino - Bielefeld ore 20:45