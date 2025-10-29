22 gol in 14 partite: Kane aggiorna i folli numeri. Coppa di Germania: avanti Leverkusen e Bayern

Sono terminate le sfide del secondo turno in DFB Pokal, la Coppa di Germania, ad esclusione di Union Berlino-Bielefeld che si è trascinata ai tempi supplementari (sul punteggio di 1-1).

Tutto facile per il Bayern Monaco, che dopo aver subito il gol del vantaggio del Colonia (con Ache al 31') si è scatenato vincendo 1-4. Oltre a Luis Diaz e Olise, a segno con una doppietta il solito Harry Kane: il folle conteggio delle reti stagionali sale dunque a 22 in 14 partite per il centravanti inglese.

Avanti anche il Bayer Leverkusen: 4-2 al Paderborn. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari (a Grimaldo ha risposto Marino al 90'), nei tempi supplementari il Paderborn ha sognato l'impresa passando in vantaggio con Michel al 96'. Poi però Quansah al primo minuto di recupero del primo tempo supplementare e poi Maza e Garcia (al 122' ed al 124') hanno arrotondato il punteggio. Il Friburgo si impone 3-1 sul Fortuna Dusseldorf, a segno anche l'italiano Grifo. Avanza lo Stoccarda: 2-0 al Mainz. Di seguito tutti i risultati.

Questo il programma di DFB Pokal

Martedì 28 ottobre

Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund 3-5 d.c.r.

Heidenheim - Amburgo 0-1

Hertha Berlino - Elversberg 3-0

Wolfsburg - Kiel 0-1

Cottbus - Lipsia 1-4

Borussia Monchengladbach - Karlsruher 3-1

Augsburg - Bochum 0-1

St. Pauli - Hoffenheim 10-9 d.c.r.