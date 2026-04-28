Sei partite in 20 giorni, sarà un maggio di fuoco per il City. Pronta richiesta alla Premier
Il Manchester City è pronto a chiedere un riassetto del calendario in vista di un finale di stagione ad altissima intensità. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club è in contatto con la Premier League per modificare l’ordine di alcune gare rinviate, con l’obiettivo di gestire al meglio le energie della rosa di Pep Guardiola.
I Citizens devono ancora recuperare due partite, contro Crystal Palace e Bournemouth, attualmente collocate in un calendario già congestionato e a ridosso della finale di FA Cup contro il Chelsea, in programma il 16 maggio a Wembley. L’idea del City sarebbe quella di invertire la sequenza di queste sfide per evitare un impegno particolarmente insidioso subito dopo la finale, favorendo così il recupero fisico e mentale dei giocatori.
La questione assume un peso specifico notevole anche nella lotta al titolo, dove l’Arsenal resta l’unico vero rivale. In un testa a testa così serrato, ogni dettaglio può fare la differenza, e una migliore distribuzione degli sforzi potrebbe rivelarsi decisiva.
Il calendario di maggio del City: il 4 contro Everton, il 9 contro Brentford, il 13 contro il Palace, il 16 la finale con il Chelsea, il 19 il Bournemouth e il 24 l’Aston Villa. Un tour de force che potrebbe indirizzare la stagione.
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