Real Madrid pronto alla rivoluzione a fine stagione: 8 giocatori in partenza

Real Madrid pronto a grandi cambiamenti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Sport, i blancos poitrebbero vendere 8 giocatori questa estate.

In lista ci sono Dani Carvajal e David Alaba, 34 e 33 anni e in scadenza di contratto. A questi si possono aggiungere altri elementi, come Raul Asencio, Fran Garcia, Eduardo Camavinga e Dani Ceballos che non sono ritenuti fondamentali.

All'appello si aggiungono Franco Mastantuono e Gonzalo Garcia. Su entrambi il Real Madrid ripone ancora fiducia e per loro è previsto un percorso in prestito. Una strategia applicata con successo con Endrick (al Lione), Nico Paz (al Como) e Victor Munoz (all'Osasuna).