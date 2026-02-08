United, Bruno Fernandes svela: "Ero certo che Carrick potesse diventare un grande tecnico"

Non è solo l'opinione pubblica ad essere rimasta folgorata dalle capacità di allenare in capo del Manchester United di Michael Carrick. Infatti il capitano dei Red Devils, Bruno Fernandes, ha elogiato l'operato del tecnico ed ex centrocampista da quando è arrivato all'ombra di Old Trafford in veste di tecnico. In seguito al 2-0 inflitto al Tottenham ieri, in 11 contro 10 per l'espulsione di Romero, le speranze di un ritorno in Champions League ora sono più vive che mai e gran parte del merito va al timoniere che ha preso il posto di Ruben Amorim.

"Michael ha vinto tutto qui. Sa cosa significa per questi tifosi e per il club vincere, e quanto impegno serva per riuscirci in questa società. Credo che questo aggiunga qualcosa di speciale alla squadra", ha dichiarato il centrocampista portoghese dello United a TNT Sports. Con il successo sugli Spurs, lo United ha centrato la quarta vittoria di fila in Premier e ora la dirigenza del club di Manchester sta valutando seriamente di confermare coach Carrick.

"Penso che Michael sia arrivato con le idee giuste, dando responsabilità ai giocatori", ha aggiunto Bruno Fernandes. "È molto bravo con le parole. Credo ricordi ancora cosa gli dissi l'ultima volta che fu il nostro allenatore, durante la sua ultima partita: ero certo che potesse diventare un grande manager, e lo sta dimostrando".