Chiesa in panchina, Donnarumma dal 1': Liverpool-Manchester City, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Liverpool-Manchester City, super match valido per la 25esima giornata di Premier League. Da un lato i Reds puntano all'accorcio sul Chelsea di Rosenior, dall'altro Guardiola non intende perdere terreno sull'Arsenal già avvantaggiato in vetta.
A proposito delle scelte di Arne Slot. Federico Chiesa resta in panchina (la sesta di fila con oggi) per il confronto con i citizens, prevale Salah largo a destra con Gakpo dall'altro lato e Wirtz alle spalle di Ekitiké. In difesa Szoboszlai sacrificato da terzino destro, Konate-Van Dijk la coppia di centrali e Kerkez a chiudere la linea a quattro.
Quanto a Guardiola. Donnarumma non si toglie dai pali, novità in difesa: Guehi al centro con Khusanov, fuori Dias. Chance per O'Reilly dal 1' a centrocampo insieme a Rodri e Bernardo Silva, Semenyo-Haaland-Marmoush il tridente d'attacco, mentre Cherki resta out in attesa di una chance.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
A disposizione: Chiesa, Endo, Jones, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson, Woodman.
Allenatore: Arne Slot.
Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri; Silva, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush.
A disposizione: Trafford, Reijnders, Nico, Lewis, Lewis, Foden, Ruben Dias, Cherki, Alleyne, Ake.
Allenatore: Pep Guardiola.
Questo il programma della 25^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1
Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Bournemouth - Aston Villa 1-1
Arsenal - Sunderland 3-0
Burnley - West Ham 0-2
Wolverhampton - Chelsea 1-3
Newcastle - Brentford 2-3
Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace ore 15:00
Liverpool - Manchester City ore 17:30
La classifica
1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)
2. Manchester City – 47 (24)
3. Aston Villa – 47 (25)
4. Manchester United – 44 (25)
5. Chelsea – 43 (25)
6. Liverpool – 39 (24)
7. Brentford – 39 (25)
8. Everton – 37 (25)
9. Sunderland – 36 (25)
10. Fulham – 34 (25)
11. AFC Bournemouth – 34 (25)
12. Newcastle – 33 (25)
13. Brighton & Hove Albion – 31 (24)
14. Tottenham – 29 (25)
15. Crystal Palace – 29 (24)
16. Leeds – 29 (25)
17. Nottingham Forest – 26 (25)
18. West Ham – 23 (25)
19. Burnley – 15 (25)
20. Wolverhampton – 8 (25)