Chiesa in panchina, Donnarumma dal 1': Liverpool-Manchester City, le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 16:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Liverpool-Manchester City, super match valido per la 25esima giornata di Premier League. Da un lato i Reds puntano all'accorcio sul Chelsea di Rosenior, dall'altro Guardiola non intende perdere terreno sull'Arsenal già avvantaggiato in vetta.

A proposito delle scelte di Arne Slot. Federico Chiesa resta in panchina (la sesta di fila con oggi) per il confronto con i citizens, prevale Salah largo a destra con Gakpo dall'altro lato e Wirtz alle spalle di Ekitiké. In difesa Szoboszlai sacrificato da terzino destro, Konate-Van Dijk la coppia di centrali e Kerkez a chiudere la linea a quattro.

Quanto a Guardiola. Donnarumma non si toglie dai pali, novità in difesa: Guehi al centro con Khusanov, fuori Dias. Chance per O'Reilly dal 1' a centrocampo insieme a Rodri e Bernardo Silva, Semenyo-Haaland-Marmoush il tridente d'attacco, mentre Cherki resta out in attesa di una chance.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
A disposizione: Chiesa, Endo, Jones, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson, Woodman.
Allenatore: Arne Slot.

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri; Silva, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush.
A disposizione: Trafford, Reijnders, Nico, Lewis, Lewis, Foden, Ruben Dias, Cherki, Alleyne, Ake.
Allenatore: Pep Guardiola.

Questo il programma della 25^ giornata di Premier League

Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Bournemouth - Aston Villa 1-1
Arsenal - Sunderland 3-0
Burnley - West Ham 0-2
Wolverhampton - Chelsea 1-3
Newcastle - Brentford 2-3

Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace ore 15:00
Liverpool - Manchester City ore 17:30

La classifica
1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)
2. Manchester City – 47 (24)
3. Aston Villa – 47 (25)
4. Manchester United – 44 (25)
5. Chelsea – 43 (25)
6. Liverpool – 39 (24)
7. Brentford – 39 (25)
8. Everton – 37 (25)
9. Sunderland – 36 (25)
10. Fulham – 34 (25)
11. AFC Bournemouth – 34 (25)
12. Newcastle – 33 (25)
13. Brighton & Hove Albion – 31 (24)
14. Tottenham – 29 (25)
15. Crystal Palace – 29 (24)
16. Leeds – 29 (25)
17. Nottingham Forest – 26 (25)
18. West Ham – 23 (25)
19. Burnley – 15 (25)
20. Wolverhampton – 8 (25)

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano