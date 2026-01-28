Bayern, Tah: "Ho già imparato tanto da Kompany". E parla di Upamecano in scadenza

Arrivato in estate a costo zero dal Leverkusen, Jonathan Tah sta vivendo una stagione grandiosa al Bayern Monaco. Primissimo in Bundesliga (+8 sul Borussia Dortmund) e secondo nella classifica unica di Champions League, già qualificato agli ottavi, tuttavia arriva dalla prima sconfitta stagionale in Bundesliga incassata con l'Augusta. "Non si è mai di buon umore quando si perde", ha confidato il difensore tedesco in conferenza stampa prima del match contro il PSV. "Tuttavia, non c'è stato alcun rancore. Siamo tutti abbastanza esperti e sappiamo come gestire le sconfitte".

"Non si subiscono sconfitte solo nel calcio, si impara da esse anche nella vita privata. Siamo totalmente concentrati e motivati per la partita", ha dichiarato. L'impatto di Tah, colonna portante della nazionale tedesca, nella retroguardia dei bavaresi (solo 16 gol subiti) è evidente e sotto gli occhi di tutti: "Spetta agli altri giudicare", il primo pensiero dell'ex Leverkusen. "Certamente però cerco di assumermi le mie responsabilità, di comunicare molto e di aiutare tutti a migliorare ancora di più, sia dentro che fuori dal campo. Ma se lo stia facendo bene o meno, non sta a me dirlo".

A proposito invece del feeling nella retroguardia con Dayot Upamecano, tra l'altro in scadenza di contratto con il club: "Dayot è una persona che mi piace molto, non solo in campo ma anche fuori. Il modo in cui mi ha aiutato a sentirmi il benvenuto è stato speciale. Sarei felicissimo se continuassimo a giocare insieme", l'assist lanciato al compagno di squadra riguardo il suo futuro. E sul rapporto con Vincent Kompany, suo allenatore: "Posso dire con certezza che ha un legame speciale con noi difensori, perché è lui che riesce a immedesimarsi meglio nei nostri panni. Ma in fin dei conti, dà qualcosa a tutti: può anche ribaltare la prospettiva e spiegare agli attaccanti cosa dia più fastidio ai difensori. Ho già imparato molto da lui".