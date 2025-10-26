Nottingham Forest a rischio in Premier, Dyche: "Non sono ingenuo, la classifica parla..."

Buona la prima per Sean Dyche sulla panchina del Nottingham Forest, ma non alla seconda uscita. L’allenatore, subentrato a Postecoglou, oggi è caduto per 0-2 in casa del Bournemouth, ritrovandosi in terzultima posizione in Premier League e dunque in piena zona retrocessione. Distante tre punti dal Fulham e la zona salvezza invece. "Siamo venuti a giocare contro una squadra che è la numero uno in Premier League per fisicità, e lo hanno dimostrato. Non credo che noi possiamo raggiungere quel livello ancora", ha esordito ai microfoni di BBC Match of the Day.

"I giocatori sono stati eccellenti, hanno assimilato tutte le informazioni, ma nel primo tempo eravamo completamente fuori partita. C’è molto lavoro da fare. Non sono venuto qui ingenuamente, la classifica racconta una storia. Non pensavo che non ci fosse del lavoro da fare, ma il primo tempo lo ha reso evidente", ha aggiunto Dyche. "Se fossimo arrivati all’intervallo sullo 0-0 e avessimo fatto il minimo indispensabile oggi, avremmo avuto una possibilità. Non voglio mettere in discussione altri allenatori, ma abbiamo solo un numero limitato di opportunità per imporre dei cambiamenti".

Su cosa non abbia funzionato oggi: "Ci sono stati troppi passaggi all’indietro e laterali. Quando tutti sono un po’ tesi, diventano anche un po’ timorosi, nessuno vuole commettere un errore". Quanto al gol preso dal Bournemouth direttamente da calcio d’angolo: "Il guardalinee assegna un calcio di rinvio, ma l’arbitro ribalta la decisione da una posizione in cui non può vedere. È davvero frustrante. Poi io vengo ammonito, e ti ritrovi a grattarti la testa".