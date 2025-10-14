Belgio primo, Garcia sorride: "Squalificato col Kazakistan? Eviterò il lungo viaggio"

Il Belgio torna a sorridere. Dopo il deludente pareggio interno contro la Macedonia del Nord (0-0), i Diavoli Rossi hanno reagito con una convincente vittoria in trasferta contro il Galles (2-4), che consente loro di riprendersi la vetta del gruppo J nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un successo che ridà ossigeno a Rudi Garcia, finito nel mirino della critica per alcune scelte contestate.

Il tecnico francese, nominato a gennaio alla guida della nazionale belga, ha saputo sdrammatizzare la situazione nonostante il cartellino giallo ricevuto per proteste in occasione del secondo gol gallese, sanzione che gli costerà la squalifica per la prossima trasferta in Kazakistan, il 15 novembre. "Per me il loro secondo gol era viziato da un fallo", ha spiegato Garcia con ironia. "A quanto pare sarò squalificato per la gara in Kazakistan. Meglio così: eviterò un viaggio troppo lungo", ha aggiunto sorridendo.

Garcia si è poi concentrato sull’aspetto tecnico: "Non abbiamo iniziato bene, ma siamo riusciti a reagire e a sfruttare gli spazi dietro la loro difesa, soprattutto con Doku. Anche quando il Galles è tornato sotto, non ci siamo disuniti. Abbiamo mostrato qualità, soprattutto nelle ripartenze offensive. Siamo stati capaci di resistere nei momenti difficili. Ci sono ancora aspetti da migliorare, ma dal punto di vista dei risultati la serata è quasi perfetta, perché abbiamo vinto in casa di una diretta concorrente. Non è ancora finita: dovremo completare il lavoro a novembre. Siamo esattamente dove volevamo essere alla fine di questo raduno di ottobre, cioè al primo posto del girone".