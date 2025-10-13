Nkunku segna e bacchetta la Francia: "Distratti dopo il 2-1, non avremmo dovuto"

Non può lasciarsi troppo ai festeggiamenti Christopher Nkunku. La seconda punta del Milan, prelevata in estate, ha trovato la rete del momentaneo pareggio sull'Islanda, prima che Mateta segnasse il gol del sorpasso, ma una difesa rivedibile della Francia ha lasciato campo aperto a Hlynsson di bucare Maignan e negare la vittoria. Chiudendo il match per 2-2 e togliendo così il pass per i Mondiali 2026 dalle mani dei Bleus di Deschamps.

Intervenuto al termine del match ai microfoni di TF1, il giocatore del club rossonero ha commentato duramente l'esito: "Non avremmo dovuto subire quel primo gol. Eravamo bene in partita, loro hanno giocato di squadra tra di loro. Siamo riusciti a far abbassare il loro blocco, poi abbiamo spinto fino alla fine. Sono gli imprevisti delle partite. Abbiamo cercato di pareggiare, ed è quello che abbiamo fatto. La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol (2-1, ndr), cosa che non abbiamo fatto", ha bacchettato Nkunku.

I risultati di stasera

Galles - Belgio 2-4

8' Rodon (G), 18' rigore De Bruyne (B), 24' Meunier (B), 76' rigore De Bruyne (B), 89' Broadhead (G), 90' Trossard (B)

Irlanda del Nord - Germania 0-1

31' Woltemade (G)

Islanda - Francia 2-2

39' Palsson (I), 63' Nkunku (F), 68' Mateta (F), 70' Hlynsson (I)

Macedonia del Nord - Kazakistan 1-1

54' Karaman (K), 74' Bardhi (M)

Slovacchia - Lussemburgo 2-0

55' Obert (S), 72' Schranz (S)

Slovenia - Svizzera 0-0

Svezia - Kosovo 0-1

32' Asllani (K)

Ucraina - Azerbaigian 2-1

30' Gutsulyak (U), 45'+3 autogol Mykolenko (A), 64' Malinovskyi (U)