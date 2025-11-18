Benzema: "Il Real sarà sempre la mia squadra. E se Florentino chiama non posso dire di no"

Karim Benzema non dimentica il Real Madrid. L'attaccante francese, intervistato dall'edizione di AS si è raccontato sottolineando l'amore per la squadra che gli ha dato tanto e a cui lui ha dato tanto. Un amore che non si spegnerà mai: "Sarà sempre la mia squadra - ha sentenziato -. Guardo ancora le partite quando posso. È il miglior club del mondo. Lo è sempre stato e lo sarà sempre. È una squadra con un grande potenziale che penso possa fare di più di quanto stia facendo ora".

Può fare di più?

"Mi piace questo Real Madrid. Se ne parla molto ora, ma è sempre così. Se pareggiano o perdono, è una crisi. Passano dall'essere la squadra migliore del mondo a mettere in discussione l'allenatore, questo o quel giocatore... È normale perché è la squadra migliore del mondo. Ma mi piace questa squadra".

Certamente non scende in campo ma in sella c'è Florentino Pérez.

"È il leader. Fa un lavoro formidabile, portando giocatori che non avresti mai pensato sarebbero arrivati. Quello che fa con la squadra, con il club... È il migliore.

Torneresti al Real? Riesci a immaginarti che ti chiamano...?

"Perché? (Ride). È una persona a cui non potrei mai dire di no. Florentino è speciale".