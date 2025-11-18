Spagna, Fabian Ruiz: "Spero di essere convocato per il Mondiale, sarebbe un sogno"

Il centrocampista della Spagna Fabian Ruiz ha presentato la gara di questa sera contro la Turchia: "Selezionare solo 25 giocatori spagnoli è un compito molto arduo per De la Fuente - ha commentato l'ex giocatore del Napoli -. Fortunatamente, abbiamo molti buoni giocatori che non hanno potuto venire ma che meritano di essere qui. È una decisione difficile, quindi speriamo di continuare a dimostrare di essere una delle migliori nazionali".

Rivincita Mondiale?

"Non vedo l'ora di giocare qui con la mia famiglia e i miei amici presenti. Vincere domani (oggi ndr) significa essere al Mondiale. Spero che De la Fuente mi faccia convochi, sarebbe un sogno. Non ho potuto partecipare all'ultimo Mondiale, ma spero di potercela fare nel 2026".

Cosa cambia senza Pedri?

"Abbiamo la stessa idea, lo stesso stile. Conosciamo le qualità di Pedri; è incredibile e siamo molto fortunati ad averlo. Ma al momento non può essere qui a causa di un infortunio, e penso che altri se la stiano cavando altrettanto bene. Ci sono molti buoni giocatori in questa squadra."

Ha più libertà che al PSG?

"Luis Enrique e De la Fuente mi danno libertà e mi sento altrettanto a mio agio in campo. È una fortuna avere due allenatori con queste caratteristiche; traggo beneficio da entrambi i loro stili".

Cosa pensa della Turchia?

"La partita contro la Turchia sarà difficile. Hanno grandi giocatori e vengono per vincere. Dobbiamo scendere in campo concentrati; una vittoria domani è importante".