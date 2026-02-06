Real Madrid, Rodrygo out: l'attaccante si ferma per due settimane. Il responso delle visite
Tegola Rodrygo per il Real Madrid. La formazione della capitale perderà il suo attaccante per le prossime partite. Il brasiliano ha avvertito un dolore alla gamba nel match contro il Rayo Vallecano stando in campo soltanto 14 minuti. Nella giornata odierna, il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici del caso che hanno evidenziato una tendini al bicipite femorale della gamba destra.
Come riporta il sito ufficiale del club, i tempi di recupero verranno valutati giorno dopo giorno e il suo recupero sarà monitorato. Come scrive invece l’edizione online di AS, l’esterno dovrà rimanere ai box per circa due settimane.
