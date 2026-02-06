Paris Saint-Germain, il nuovo acquisto Dro Fernandez inserito nella lista UEFA

Il nuovo acquisto del Paris Saint-Germain Ero Fernandez sarà presto in campo. Toccherà a Luis Enrique trovare la giusta collocazione in campo. Certamente il mister rossoblù riconosce il talento del ragazzo e che potrà certamente crescere ancora all’ombra della Tour Eiffel. Giocatore molto duttile può ricoprire diversi ruolo nel centrocampo.

E proprio in vista del suo debutto, il tecnico lo ha già inserito nella lista UEFA per disputare la Champions League. Il ragazzo infatti ci sarà contro il Monaco. La concorrenza però non manca. Nella zona nevralgica del campo ci sono giocatori del calibro di Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Zaire-Emery e Senny Mayulu.