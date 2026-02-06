Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Besiktas scatenato: ecco anche Murillo dall'Olympique Marsiglia. I dettagli

Besiktas scatenato: ecco anche Murillo dall'Olympique Marsiglia. I dettagli
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 19:56Calcio estero
Andrea Piras

Besiktas scatenato in questo ultimo giorno di mercato. Il club bianconero ha infatti annunciato l'intesa con l'Olympique Marsiglia per l'acquisto del difensore Amir Murillo. Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale: "È stato raggiunto un accordo con il Marsiglia per il trasferimento definitivo del calciatore professionista Amir Murillo. Amir Murillo ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo + 1.

Crediamo che Amir Murillo fornirà un contributo significativo al nostro club e gli auguriamo successo indossando la nostra gloriosa maglia. Informiamo rispettosamente il pubblico di questo sviluppo".

