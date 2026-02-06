Ufficiale
Besiktas scatenato: ecco anche Murillo dall'Olympique Marsiglia. I dettagli
Besiktas scatenato in questo ultimo giorno di mercato. Il club bianconero ha infatti annunciato l'intesa con l'Olympique Marsiglia per l'acquisto del difensore Amir Murillo. Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale: "È stato raggiunto un accordo con il Marsiglia per il trasferimento definitivo del calciatore professionista Amir Murillo. Amir Murillo ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo + 1.
Crediamo che Amir Murillo fornirà un contributo significativo al nostro club e gli auguriamo successo indossando la nostra gloriosa maglia. Informiamo rispettosamente il pubblico di questo sviluppo".
