Bolivia, rissa colossale dopo Oruro-Blooming: 17 espulsi e intervento della polizia

Scene di ordinaria follia, difficilmente associabili a una partita di calcio, hanno sconvolto la Bolivia al termine della sfida di ritorno dei quarti di finale della Coppa Nazionale tra Real Oruro e Blooming. La gara, disputata 3 giorni fa e terminata 2-2, è valsa agli ospiti l’accesso alle semifinali ma ha fatto da teatro a una delle risse più violente e confuse mai viste nel calcio.

Tutto è cominciato dopo il triplice fischio finale, quando i giocatori del Blooming hanno esultato per la qualificazione sotto gli occhi degli avversari. Un calciatore dell’Oruro si è sentito provocato e da quel momento la situazione è degenerata in pochi secondi: prima spintoni, poi calci, pugni e aggressioni collettive, con le panchine che hanno lasciato il proprio posto per unirsi allo scontro. In campo, allo stadio Jesus Bermudez - situato a oltre 3800 metri di altitudine - si è creato un vero e proprio tutti contro tutti.

Vista l’impossibilità dell’arbitro di ristabilire l’ordine, sono dovute intervenire le forze dell’ordine in assetto antisommossa. Gli agenti hanno faticato non poco a separare i contendenti: sono stati utilizzati manganelli, scudi, spray urticanti e perfino gas lacrimogeni per disperdere i gruppi che continuavano a colpirsi. Il bilancio è pesantissimo: il rapporto arbitrale parla di 17 espulsi, tra cui undici giocatori e sei membri degli staff tecnici. Il Blooming perderà sette calciatori, l’allenatore Mauricio Soria e altri due collaboratori; il Real Oruro quattro giocatori, il tecnico Marcelo Robledo e due assistenti.

Ora il dossier passerà al Tribunale Disciplinare della Federcalcio boliviana, che si prepara a infliggere una delle sanzioni più dure della storia recente del calcio nazionale.