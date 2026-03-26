Il Senegal prepara le celebrazioni della Coppa d'Africa: festa sabato allo Stade de France

La Federazione Senegalese di Calcio (FSF) ha confermato che la celebrazione della vittoria della Coppa d'Africa avrà luogo regolarmente, nonostante la decisione controversa della CAF che ha assegnato il titolo al Marocco a tavolino (3-0). La cerimonia si terrà sabato allo Stade de France e precederà l’amichevole tra i Leoni della Teranga e il Perù, un’occasione per rendere omaggio ai giocatori che hanno conquistato la finale sul campo (1-0 dopo i tempi supplementari).

La finale del 18 gennaio era stata segnata dal caos: un gol annullato al Senegal, un rigore concesso al Marocco, il momentaneo abbandono del terreno di gioco da parte di Mané e compagni e l’invasione del campo da parte dei tifosi, che aveva provocato momenti di tensione e violenze con gli steward. Nonostante ciò, i senegalesi avevano avuto la meglio grazie al gol di Pape Gueye, ma la CAF ha poi assegnato il titolo al Marocco, scatenando dure proteste.

Per la giornata di sabato, la FSF ha organizzato una grande cerimonia con artisti invitati alle 15:00 e la presentazione del trofeo 45 minuti più tardi, prima del fischio d’inizio dell’amichevole alle 17:00, davanti a circa 60.000 spettatori. I giocatori, tra cui Habib Diarra, Yehvann Diouf e Antoine Mendy, hanno invitato i tifosi a partecipare: "Non è solo una partita, è la celebrazione di un popolo e di un continente". Nel frattempo, la Federazione ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), che dovrà decidere definitivamente il vincitore della CAN 2025. Fino a quella sentenza, il Senegal si sente in diritto di festeggiare il titolo conquistato sul campo-