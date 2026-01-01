Una decisione che farà discutere a lungo: la LFP rinvia la sfida tra Lens e PSG

Il Consiglio di amministrazione della LFP ha approvato questa mattina il rinvio di due partite di Ligue 1, tra cui il match Lens-PSG, originariamente in programma l’11 aprile. La decisione, che farà inevitabilmente discutere, è stata presa per permettere al Paris Saint-Germain di gestire al meglio il calendario tra l’andata e il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool (8 e 14 aprile). Anche lo Strasburgo ha ottenuto il rinvio della sfida contro il Brest, prevista il 12 aprile tra le due gare di Conference League contro il Magonza (9 e 16 aprile). Entrambe le partite saranno recuperate tra la 33ª e la 34ª giornata, rispettivamente il 9 e il 16 maggio.

Nonostante l’opposizione del Lens e del presidente Joseph Oughourlian, che ha denunciato una mancanza di "equità sportiva", la decisione del Consiglio è stata presa secondo l’articolo 22 dello statuto LFP, che consente di modificare il calendario in corso di stagione. Oughourlian aveva espresso dubbi sul potere eccessivo del PSG nel calcio francese.

Situazione simile era già accaduta con il Nantes durante il turno precedente: il club parigino aveva ottenuto il rinvio della partita contro i Canarini per preservare la forma dei propri giocatori. A Lens, però, la protesta è stata più netta, anche perché le due squadre sono in lotta per il titolo. Il tecnico Pierre Sage aveva dichiarato: "Non siamo d’accordo. Capisco l’importanza del riposo, ma non possiamo subirlo noi". Alla fine, il rinvio è stato approvato all’unanimità. Il PSG potrà così affrontare il doppio confronto europeo senza altri impegni.