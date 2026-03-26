Il Chelsea piomba su un talento dell'OM: Benatia vuole blindare il 16enne Said Remadnia

Il suo nome non dirà molto al grande pubblico, ma i club europei lo osservano già da tempo. Said Remadnia, 16enne esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, sta colpendo gli addetti ai lavori grazie alle sue qualità tecniche e alla velocità palla al piede. La scorsa stagione, soprattutto in Youth League, ha confermato il suo talento: due gol e un assist in sette partite, numeri che ne sottolineano il talento e la maturità nel confrontarsi con ragazzi più grandi. Nato nel 2009 da genitori di origine algerina e tunisina, Remadnia è considerato uno dei maggiori prospetti del settore giovanile marsigliese.

Secondo quanto riportato da The Sun, il talentino avrebbe attirato l’attenzione del Chelsea, pronto a muoversi con decisione. I Blues avrebbero già proposto un contratto quinquennale che scatterebbe a partire dal marzo 2027, quando Remadnia compirà 18 anni, l’età minima per un trasferimento internazionale. L’obiettivo del club londinese non sarebbe di lanciarlo subito in prima squadra, ma di inserirlo gradualmente attraverso la squadra riserve, curando la sua crescita e ambientamento.

Nonostante le avance inglesi, il Marsiglia però non vuole perdere il suo giovane prodigio: il direttore sportivo Medhi Benatia sta lavorando per garantirne il proseguimento del percorso in Francia. Al contempo, i Blues sarebbero pronti a facilitare il trasferimento della famiglia a Londra, mostrando la serietà dell’offerta. Said Remadnia è senza dubbio un nome da seguire nei prossimi mesi, destinato a far parlare di sé.