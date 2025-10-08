Vi ricordate di Brazao? Può tornare in Europa in grande stile, lo vuole il Bayern Monaco

Il portiere del Santos, Gabriel Brazão, ha attirato l'attenzione dei top club europei grazie alle sue prestazioni impressionanti e un ritorno in Europa è ormai all'orizzonte. Lo riporta il giornalista tedesco Florian Plettenberg, firma autorevole di Sky Sport DE.

Dopo un periodo poco felice all'Inter, dove ha trovato scarso spazio venendo ceduto in prestito a diversi club, il portiere brasiliano si è trasferito al Santos lo scorso anno ed è cresciuto rapidamente, affermandosi come uno dei portieri più promettenti del Paese. I Blues del Chelsea hanno mostrato interesse per il 25enne già in estate, e ora altri pretendenti si sono aggiunti alla corsa.

Anche il leggendario portiere brasiliano Júlio César ha dato il suo endorsement al Bayern Monaco per ingaggiare Brazão come erede a lungo termine di Manuel Neuer, che compirà 39 anni e il cui contratto scade la prossima estate. L'ex estremo difensore dell'Inter, che coi nerazzurri ha vinto il Triplete nel 2010, ha usato parole molto pesanti nei confronti del 25enne estremo difensore del Santos: "Neuer è un idolo del Bayern, ma ha quasi 40 anni e il club deve pensare al futuro. Abbiamo un portiere meraviglioso in Brasile: Gabriel Brazao. È un portiere meraviglioso, mi piace molto. È uno dei migliori portieri del mondo".