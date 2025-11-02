Dortmund, Kovac: "Gara intensa. Guirassy? Più segna, più diventa facile vincere"

Il 9^ turno di Bundesliga si è aperto con il successo del Borussia Dortmund per 0-1 in trasferta contro l'Augsburg. A fine partita, il tecnico dei gialloneri Niko Kovac ha parlato così ai microfoni di Sky: "Sapevamo della situazione ad Augsburg, quindi sapevamo che non sarebbe stata una bella partita, ma intensa. Siamo stati un po' meglio grazie al gol di Serhou. Tutto il resto è stato sicuramente molto combattivo e difficile da entrambe le parti. Avevamo 120 minuti alle spalle (martedì, ndr). Abbiamo bisogno del nostro attaccante, abbiamo bisogno di Serhou. È lui che può garantirci punti. Più segna, più è facile per noi vincere le partite. Non ha segnato nelle ultime settimane, il che ha reso le cose più difficili per noi. Oggi ha segnato il gol decisivo. Abbiamo mantenuto la porta inviolata, il che è positivo".

Il programma della nona giornata di Bundesliga

Venerdì 31 ottobre

Augsburg - Borussia Dortmund 0-1

Sabato 1 novembre

Mainz - Werder Brema 1-1

Lipsia - Stoccarda 3-1

Union Berlino - Friburgo 0-0

St. Pauli - Borussia Monchengladbach 0-4

Heidenheim - Eintracht Francoforte 1-1

Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 3-0

Domenica 2 novembre

Colonia - Amburgo ore 15:30

Wolfsburg - Hoffenheim ore 17:30

La classifica di Bundesliga

Bayern Monaco – 27

RB Lipsia – 22

Borussia Dortmund – 20

Stoccarda – 18

Leverkusen – 17

Eintracht Francoforte – 14

Hoffenheim – 13*

Werder Brema – 12

Colonia – 11*

Union Berlino – 11

Friburgo – 10

Wolfsburg – 8*

Amburgo – 8*

Augsburg – 7

FC St. Pauli – 7

Borussia Mönchengladbach – 6

Mainz – 5

Heidenheim – 5

*una partita in meno