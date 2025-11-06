Petit esalta Yamal: "Dribbla giocatori come se fosse alla PlayStation, i difensori sembrano coni"

Emmanuel Petit ha parlato di Lamine Yamal in una recente intervista concessa a EscapistMagazine. L'ex giocatore del Barcellona e dell'Arsenal, campione del mondo con la Francia nel 1998, suggerisce che il giovane potrebbe eclissare il record di Palloni d'Oro di Messi .

Il francese ha dichiarato: "Penso che la sua caccia al Pallone d'Oro sia il motivo principale per cui ha voluto la maglia numero 10, ci sta già pensando, è un calciatore formidabile. Non riesco a nominare un giocatore che sia stato impressionante quanto lui alla sua età, ogni volta che tocca la palla succede qualcosa. Si direbbe che abbia 28 anni e sia nel pieno della sua carriera", ha detto Petit riguardo l'incredibile maturità calcistica del calciatore, ad appena 18 anni.