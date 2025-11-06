Petit esalta Yamal: "Dribbla giocatori come se fosse alla PlayStation, i difensori sembrano coni"
Emmanuel Petit ha parlato di Lamine Yamal in una recente intervista concessa a EscapistMagazine. L'ex giocatore del Barcellona e dell'Arsenal, campione del mondo con la Francia nel 1998, suggerisce che il giovane potrebbe eclissare il record di Palloni d'Oro di Messi .
Il francese ha dichiarato: "Penso che la sua caccia al Pallone d'Oro sia il motivo principale per cui ha voluto la maglia numero 10, ci sta già pensando, è un calciatore formidabile. Non riesco a nominare un giocatore che sia stato impressionante quanto lui alla sua età, ogni volta che tocca la palla succede qualcosa. Si direbbe che abbia 28 anni e sia nel pieno della sua carriera", ha detto Petit riguardo l'incredibile maturità calcistica del calciatore, ad appena 18 anni.
"Potrebbe diventare persino migliore di Messi"
"Dribbla i giocatori come se fosse la PlayStation e fa sembrare i difensori dei coni, ha un potenziale così alto che potrebbe diventare persino migliore di Messi. Messi ha vinto otto Palloni d'Oro, Yamal avrà la motivazione per andare ancora oltre, è una gioia guardarlo", ha detto il francese, evidentemente estasiato dalla prova in campo dello spagnolo di ieri contro il Club Brugge, nel quale ha segnato peraltro un gol 'alla Messi'. Sul paragone con l'argentino, Yamal ha risposto con umiltà: "Messi ha segnato migliaia di gol come il mio, non posso paragonarmi a lui. Io cerco solo di migliorare e di tracciare il mio cammino".
