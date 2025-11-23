Ouedraogol, è il Lipsia la rivale del Bayern: 2-0 al Werder Brema e 2° posto in Bundesliga
Il Werder Brema proprio non riesce a vincere. Nemmeno a Lipsia: alla nona partita è arrivata l’ottava sconfitta, così i Bianco-Verdi sprofondano. Passano invece i Bullen con un 2-0 incolmabile per gli avversari: l'ex sogno di mercato di Inter e Milan Ouedraogo in gol dopo l'ora di gioco, Schlager poi a trovare il raddoppio a dieci minuti dalla fine.
Dopo otto partite di fila senza cadere in Bundesliga, prima della pausa nazionali è arrivato il brusco stop contro l'Hoffenheim. Ma oggi contro il Werder Brema il Lipsia è tornato a correre e resta così la principale inseguitrice del Bayern: l'RBL torna così al secondo posto in classifica, a -6 dai campioni di Germania in carica.
Il risultato
Lipsia-Werder Brema 2-0
63' Ouedraogo (L), 80' Schlager (L)
IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Magonza - Hoffenheim 1-1
Sabato 22 novembre
Augusta - Amburgo 1-0
Bayern Monaco - Friburgo 6-2
Borussia Dortmund - Stoccarda 3-3
Heidenheim - Mönchengladbach 0-3
Wolfsburg - Leverkusen 1-3
Colonia - Eintracht Fancoforte 3-4
Domenica 23 novembre
Lipsia-Werder Brema 2-0
St. Pauli-Union Berlino (17.30)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 31 punti
2. Lipsia 25
3. Leverkusen 23
4. Borussia Dortmund 22
5. Stoccarda 22
6. Francoforte 20
7. Hoffenheim 20
8. Werder Brema 15
9. Colonia 14
10. Friburgo 13
11. Monchengladbach 12
12. Union Berlino 12*
13. Augusta 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. St.Pauli 7*
17. Magonza 6
18. Heidenheim 5
*una partita in meno