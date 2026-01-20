Eintracht senza allenatore: contatti con Marco Rose, il Lipsia approva. O il piano B

Una sola vittoria per l'Eintracht Francoforte nelle ultime 9 partite disputate, con tanto di problematico pareggio contro il Werder Brema (3-3), non c'entrava nulla con il progetto portato avanti nel club tedesco, così è stato inevitabile da parte dei vertici sancire l'esonero di Dino Toppmöller. Ora però la società di Bundesliga è alla ricerca di un nuovo allenatore e in tempi celeri.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports DE, però, un candidato è ormai fuori dai giochi: si tratta di Edin Terzic, allenatore 43enne ritiratosi dopo il titolo consolatorio da vice campione d'Europa con il Borussia Dortmund, alle spalle del Real Madrid nella finale di Champions League nel 2023/24. In realtà i contatti sono avvenuti tra le parti, ma sarebbe stato deciso che non sarà lui il successore di Toppmöller. Questo anche perché l'ex tecnico giallonero vorrebbe compiere un passo diverso a questo punto della carriera, all'estero per la precisione.

I colloqui concreti con i candidati alla panchina dell’Eintracht Francoforte sono iniziati solo nella notte tra domenica e lunedì e al momento il nome forte in casa Aquile è Marco Rose, ex allenatore del Lipsia fino allo scorso maggio. Secondo l'emittente satellitare, le trattative non sono ancora in fase finale ma qualora decidesse di firmare con il club tedesco a quel punto la società targata Red Bull risparmierebbe circa 2 milioni di euro di stipendio, essendo ancora sotto contratto. Domandando, tuttavia, un piccolo indennizzo per saldare la parte mancante. Al momento non sono in corso trattative tra i club. Oltre a Rose, invece, c'è pure Matthias Jaissle segnato nella lista di eredi di Toppmoller: attualmente il tecnico tedesco guida l'Al Ahli in Arabia Saudita.