Bournemouth, Senesi dopo il 3-2 al Liverpool: "A dire la verità, è stato incredibile"

Il difensore del Bournemouth Marcos Senesi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del successo per 3-2 ottenuto all'ultimo minuto contro il Liverpool: "A dire il vero, incredibile. Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, portandoci sul 2-0, poi loro hanno segnato e hanno pareggiato la partita. Un gol della vittoria nei minuti finali è perfetto per noi.

Incredibile perché abbiamo bisogno di una vittoria. Tutti quelli sotto di noi stanno facendo punti, quindi è fondamentale per noi vincere oggi contro una squadra così forte come il Liverpool. Stanno giocando alla grande, è stata una bella partita e alla fine abbiamo ottenuto il risultato. La squadra è unita e sta lavorando bene, anche se abbiamo qualche infortunio e giocatori importanti per noi. Tutti stanno dando il massimo e oggi abbiamo ottenuto un risultato importante".