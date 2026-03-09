Il mercato del Man' United è già cominciato: piace Tavernier del Bournemouth

Il Manchester United sta esplorando diverse opzioni per rinforzare la fascia sinistra in vista del prossimo mercato estivo, e tra i nomi emergenti spunta una sorpresa: Marcus Tavernier. L’esterno del Bournemouth è finito nella short-list dei Red Devils, insieme a profili più noti come Morgan Gibbs-White e Yan Diomandé. Una scelta a sorpresa se si considerano le statistiche stagionali di Tavernier, con soli 6 gol in 26 partite in tutte le competizioni.

Il 26enne ha però lasciato il segno a Old Trafford durante la 16ª giornata di Premier League. In quell’occasione Tavernier ha offerto una prestazione di alto livello, segnando un gol e fornendo un assist decisivo. Questo match sembra aver convinto gli osservatori del Man' United, sempre alla ricerca di giocatori in grado di creare pericolo sulle fasce.

Nonostante le cifre non eccezionali, la capacità di incidere in partite chiave e la versatilità dell’ala lo rendono un’opzione interessante per la prossima finestra di mercato. La trattativa è ancora tutta da definire, ma il nome di Marcus Tavernier è destinato a restare sotto i riflettori nei prossimi mesi.