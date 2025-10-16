Il cervello silenzioso dell’Argentina e del Liverpool: Mac Allister sempre più centrale

Senza cercare i riflettori, lontano dalle copertine e dai riflettori riservati ai migliori giocatori del mondo, Alexis Mac Allister continua a essere una colonna portante tanto per l’Argentina quanto per il Liverpool. Il centrocampista campione del mondo è l’emblema del talento discreto: parla poco, ma fa parlare il suo calcio. La sua ultima prestazione con l'Albiceleste lo conferma: doppietta e miglior giocatore in campo nel 6-0 contro Porto Rico, la prima doppietta della sua carriera in nazionale.

Dopo la partita, disputata al Chase Stadium di Fort Lauderdale, Mac Allister ha raccontato a TyC Sports con il suo consueto tono pacato: "I compagni mi prendevano in giro all’intervallo, chiedendomi se avrei fatto una tripletta. Non ci sono riuscito, ma non sono ossessionato dal gol. Mi piace segnare, certo, ma prima di tutto penso al bene della squadra". Poi ha aggiunto: "Questi gol mi danno fiducia, soprattutto in un momento in cui la stagione, a livello personale, non era iniziata al meglio".

Molti lo chiamano "l’architetto di Messi", un riferimento non casuale: come Xavi al Barcellona, Mac Allister è diventato il perfetto alleato del capitano argentino, quello che ne esalta il talento e ne libera la fantasia. Il suo rendimento non è passato inosservato: Carlo Ancelotti lo avrebbe voluto al Real Madrid, ma strapparlo al Liverpool appare oggi quasi impossibile. Dopo essere stato decisivo nel Brighton di Graham Potter e poi protagonista nel Liverpool di Klopp e Arne Slot, Mac Allister si è ormai consacrato come uno dei centrocampisti più completi e intelligenti del calcio mondiale.