Bruno Fernandes, no all'Arabia merito della moglie: "Una frase e sono rimasto allo United"

Bruno Fernandes ha rivelato il ruolo chiave giocato da sua moglie nella decisione di restare al Manchester United la scorsa estate. Il capitano e centrocampista dei Red Devils appena un anno fa era stato accostato a un ricchissimo trasferimento in Arabia Saudita, visto che il suo agente Miguel Pinho avrebbe trattato con l'Al Hilal per una possibile operazione da 100 milioni di sterline. Intervenuto al 'Wayne Rooney Show' su BBC Sport, il portoghese ha dichiarato: "Sono rimasto perché pensavo di avere ancora qualcosa da dare a questo club. Ovviamente la situazione saudita, con tutti quei soldi... l'offerta era importante. La fortuna della mia famiglia è che mia moglie è molto coi piedi per terra, proprio come me".

L'ex Sampdoria e Udinese ha aggiunto: "Siamo consapevoli del fatto che non vogliamo essere le persone più ricche del mondo. Vogliamo solo essere coloro che hanno realizzato i propri sogni e che vivono una bella vita con i propri figli, cercando di avere il massimo successo possibile", ha spiegato Bruno Fernandes, che invece punta fortemente a prendere parte al prossimo Mondiale con il Portogallo.

Il punto di svolta. "Le parole di mia moglie sono state: 'Hai realizzato i tuoi sogni? Hai ottenuto tutto quello che volevi?'. Quella piccola frase mi ha fatto capire che eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Continuiamo a provarci e vediamo dove mi porterà questa strada", ha concluso. Il contratto del capitano del Manchester United ha validità ancora un anno, fino all'estate del 2027.