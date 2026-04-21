Pogba su Bruno Fernandes: "Se fosse al City, sarebbe nei top 3 al Pallone d'Oro"

Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes è considerato fra i migliori centrocampisti del calcio mondiale in questo momento, ma Paul Pogba ha spiegato perché, secondo lui, non è considerato per la vittoria del Pallone d'Oro. Questa stagione ha visto Bruno Fernandes portare ad un livello ancora superiore i suoi già alti standard, con 27 gol per il Manchester United in 32 partite. Tanto che viene considerato un serio candidato per essere eletto il giocatore dell'anno in Premier League.

Parlando al podcast su YouTube di Rio Ferdinand, Pogba ha spiegato: “Se metti Bruno a Man City, arriva tra i primi tre al Pallone D'Oro. Le statistiche, il modo in cui gioca e tutto il resto. Ma se non vinci [trofei], non pensano a te. Questa è la vita, questo è il calcio", ha sottolineato amaramente l'ex Juventus.