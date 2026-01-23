Bruno Genesio verso le dimissioni? Arriva la smentita del Lille
TUTTO mercato WEB
Nelle ultime ore è circolata la notizia dalle possibili dimissioni di Bruno Genesio, tecnico del Lille. Una scelta maturata dopo il ko in Europa con il Celta Vigo, con il presidente Letang che non avrebbe accettato le dimissioni del tecnico. Tuttavia il Lille ha voluto smentire con forza la notizia con una comunicato:
"Il club e il suo allenatore si uniscono per smentire le presunte informazioni diffuse oggi dalla stampa.
Tutte le componenti del LOSC sono concentrate sui prossimi impegni, a cominciare dalla sfida casalinga contro lo Strasburgo, in programma domenica 25 gennaio 2026".
