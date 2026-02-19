Figuraccia con la Stella Rossa, rivolta Lille. I tifosi tra petardi e cori: "Genesio, dimettiti"

Figuraccia del Lilla in Europa League. Nella gara d'andata dei playoff del torneo, tra l'altro allo Stade Pierre-Mauroy di fronte ai propri tifosi, Giroud e compagni sono finiti al tappeto per 1-0 contro ogni pronostico nell'incrocio con i serbi della Stella Rossa dell'ex Inter Arnautovic. Ora i francesi saranno costretti a vincere lontano da casa la prossima settimana per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

Ma i numeri recenti certificano il momento nerissimo della squadra. Il bilancio del Lilla nelle ultime 10 partite tra tutte le competizioni è impietoso: 1 vittoria, 2 pareggi e addirittura 7 sconfitte. Non a caso infatti al triplice fischio è montata la rabbia da parte dei tifosi dei Dogues: al termine della sconfitta casalinga i giocatori si sono diretti verso il settore occupato dagli ultras per salutarli, ma l'iniziativa è finita malissimo secondo quanto riportato da RMC Sport.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze circolate sui social con foto e video, dal settore dei tifosi sono stati lanciati dei petardi sul terreno di gioco. I DVE (Dogues Virage Est), il gruppo principale della tifoseria ultrà organizzata, ha inoltre intonato cori ostili nei confronti dell'allenatore del Lilla, cantando a gran voce: "Genesio, dimettiti".