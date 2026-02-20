Lilla in crisi e sconfitto dalla Stella Rossa, Genesio: "Preoccupato da alcuni atteggiamenti"

Il 2026 da incubo del Lilla si è aggravato con la sconfitta interna contro la Stella Rossa (0-1) nell’andata del playoff di Europa League. Un altro passo falso per i Dogues, che hanno vinto appena una delle ultime dieci partite, e un colpo durissimo per l’allenatore Bruno Genesio, apparso profondamente scosso nel post gara.

Il tecnico si è presentato in ritardo in conferenza stampa dopo aver parlato con la dirigenza e aver avuto un breve confronto con la squadra negli spogliatoi. "Non è nemmeno più delusione, è vergogna nei confronti dei nostri tifosi e di noi stessi per l’immagine che abbiamo dato", ha dichiarato. "Accetto di non vincere, accetto di perdere. Ma una cosa che non posso accettare è il comportamento che abbiamo avuto stasera".

Genesio ha ammesso di avere dubbi sull’adesione del gruppo al suo messaggio. "O rispondo onestamente o faccio lingua di legno", ha detto con amarezza. "Per la prima volta ho avuto una sensazione strana. Tatticamente non siamo stati bravi nel primo tempo ed è una mia responsabilità, ma sull’atteggiamento sono inflessibile. È una qualità che ci ha permesso di fare grandi cose a inizio stagione. Stasera ho visto atteggiamenti che non mi piacciono e che non sono degni di una squadra di alto livello. Quello che ho visto mi preoccupa". L’allenatore ha promesso un confronto più approfondito con i giocatori nei prossimi giorni per capire l’origine del malessere. Quanto al suo futuro, è stato netto: "Non sono io a decidere del mio destino. So che in carriera esistono momenti difficili. Questo è uno di quelli".