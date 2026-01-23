Lille, Genesio chiede di dimettersi dopo il ko con il Celta: Létang dice no

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Bruno Genesio avrebbe chiesto di lasciare il proprio incarico di allenatore del LOSC Lille dopo la sconfitta interna contro il Celta Vigo, maturata giovedì sera in Ligue Europa. Una richiesta che, però, è stata respinta dal presidente Olivier Létang.

Le parole pronunciate da Genesio nel post-partita, al termine della quarta sconfitta consecutiva del Lille dall’inizio del 2026, avevano lasciato presagire un futuro incerto sulla panchina dei Dogues. Secondo le informazioni raccolte da RMC Sport, il tecnico avrebbe addirittura presentato le proprie dimissioni, senza però ottenere il via libera dalla dirigenza.

Il volto teso dell’allenatore raccontava tutta la frustrazione per un ko arrivato nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora, dopo l’espulsione di un giocatore del Celta Vigo. «Quando ripeti gli stessi errori per quattro partite consecutive, non è una questione di sfortuna: significa che non impariamo dai nostri sbagli. Tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Io mi prenderò le mie. Il primo responsabile sono io, perché faccio la squadra, ma ci sono molte persone che devono mettersi in discussione», ha dichiarato Genesio.

Un concetto ribadito più volte anche successivamente: «Le mie responsabilità me le prenderò». Alla domanda su cosa intendesse concretamente con “assumersi le responsabilità”, l’allenatore ha sempre rimandato ai prossimi giorni, lasciando volutamente spazio all’interpretazione: «Vedrete nei prossimi giorni cosa significa…».

Stando a quanto filtra dall’ambiente, Genesio sarebbe consapevole di non riuscire più a far crescere il gruppo e che il suo messaggio non arrivi più in modo efficace alla squadra. «Quattro partite, quattro partite identiche. Per me è inspiegabile. O non ci prepariamo bene – e allora è colpa mia – oppure pensiamo di giocare un torneo di calcetto. E anche in questo caso la responsabilità è mia. Quando certe cose si ripetono, non è casualità. Quello che stiamo facendo dal punto di vista del gioco dall’inizio dell’anno è ai limiti dello scandalo», ha concluso amaramente il tecnico.

Una crisi profonda, tecnica e mentale, che ora il Lille dovrà provare a gestire, con Genesio ancora al suo posto ma con un futuro sempre più in bilico.