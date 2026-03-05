Il "record" di Habib Beye: eliminato due volte dalla Coppa di Francia nella stessa stagione

Un primato piuttosto singolare. Arrivato da poche settimane sulla panchina dell’Olympique Marsiglia per sostituire Roberto De Zerbi, Habib Beye ha subito ieri la prima vera delusione: la squadra allenata dal tecnico senegalese è stata infatti eliminata dalla Coupe de France dal Tolosa. Ma a rendere più amara la sconfitta è arrivato un primato particolare: per la prima volta nella storia, un allenatore esce dalla competizione nazionale per due volte nella stessa stagione, ovviamente guidando due squadre diverse.

Prima di approdare a Marsiglia, Beye allenava infatti il Rennes e con il club bretone era stato eliminato agli ottavi proprio dall'OM di De Zerbi, vincitore allo Stade Vélodrome con un netto 3-0.

L’inizio dell’avventura di Beye a Marsiglia, inoltre, non è stato dei più semplici. In tre partite ha già incassato due sconfitte, la prima delle quali al debutto contro il Brest per 2-0. Un avvio complicato, dunque, per un tecnico chiamato a salvare il salvabile e a centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League.