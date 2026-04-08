Il Real Madrid protesta per un mancato rosso a Tah: "Incomprensibile". E quel giallo a Tchouameni...

Non è solo il risultato a far discutere dopo l’andata dei quarti di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco, ma anche un episodio che ha acceso forti polemiche. Al 71’, con i tedeschi avanti 2-0, Jonathan Tah è intervenuto duramente su Kylian Mbappé colpendo il francese sul tallone: un contatto giudicato pericoloso da molti, ma punito dall’arbitro Michael Oliver con il solo cartellino giallo.

Una scelta che non ha convinto il Real. In conferenza stampa, Alvaro Arbeloa non ha nascosto il proprio disappunto: “Non capisco perché non abbia mostrato il rosso: sono decisioni incomprensibili”. Sulla stessa linea anche l’ex arbitro Mateu Lahoz, che ha definito la decisione “molto scorretta”, sottolineando come il contatto fosse in una zona delicata. Più morbida invece la posizione dell’esperto tedesco Lutz Wagner: “Intervento al limite, ma il giallo può starci”.

Mbappé, nonostante un taglio al polpaccio e il dolore evidente, ha reagito da campione: pochi minuti dopo ha trovato il gol che riapre il discorso qualificazione. “È il miglior giocatore del mondo, questo è quello che vogliamo vedere”, ha aggiunto Arbeloa.

A complicare ulteriormente la situazione c’è anche la squalifica di Aurélien Tchouaméni, ammonito e quindi indisponibile per il ritorno. Il centrocampista non ci sta: “Non è mai giallo, è ingiusto”. Ma il Real guarda avanti: a Monaco servirà un’altra impresa.