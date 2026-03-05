Rigori fatali, Marsiglia out dalla Coppa di Francia. Ma Beye difende Nwaneri e Balerdi

Una doccia ghiaccia per il Velodrome, finito per esprimere tutto il dissenso possibile in un periodo già complicato di suo per l'avvicendamento in panchina tra De Zerbi e Habib Beye. L'Olympique Marsiglia ieri sera è uscito ai quarti di finale della Coppa di Francia con un pallone calciato sulla luna da Ethan Nwaneri, permettendo così al Tolosa di passare al turno successivo del torneo (3-4 ai rigori, ndr). Prima di lui, Leonardo Balerdi si era visto respingere il tentativo dal portiere avversario.

Una delusione incredibile, considerando che l'uscita di scena combacia con lo stesso modus operandi degli ultimi tre anni. Habib Beye, attutale tecnico dell'OM, al termine del match si è assunto la responsabilità delle scelte per la sequenza dei rigori. Proteggendo chi ha sbagliato dagli undici metri: "Non avrò una discussione approfondita su questo perché ciò che apprezzo è la personalità di un giocatore che decide di presentarsi sul dischetto. Quando abbiamo discusso l'argomento, eravamo molto, molto chiari sull'ordine dei tiratori", ha esordito. "Quindi sono andati e io rispetto questa personalità. Poi c'è l'andamento della partita. Purtroppo per Leo ed Ethan, hanno sbagliato. Sono loro i più colpiti stasera, ma è così. È purtroppo quel gesto tecnico che, in quel momento della partita e in quel momento della serie, semplicemente non è stato controllato".

Mason Greenwood ha aperto le danze dal dischetto, mentre Nwaneri (in prestito dall'Arsenal) ha chiuso la serie di rigori: "È un gesto tecnico. Si è parlato di lotteria, ma credo fermamente che sia un gesto tecnico e che, per i giocatori che lo padroneggiano e si sentono fiduciosi, bisogna saper accettare che si scelga quest'ordine", la spiegazione di Beye. "Per quanto riguarda Paixao, quando l'ho interpellato aveva i crampi ed era molto stanco, per questo l'abbiamo sostituito".

"Ancora una volta, si tratta semplicemente di assumersi le proprie responsabilità. Parto dal presupposto che non giudico mai un giocatore che sbaglia un rigore, perché bisogna avere la responsabilità di andarci. Loro ci sono andati, purtroppo stasera (ieri sera, ndr) ne usciamo sconfitti", ha aggiunto il tecnico del Marsiglia. Il titolo di Coppa di Francia, che manca dal 2012, non arriverà nemmeno quest'anno dunque: "La delusione è pari alla speranza che era stata riposta in noi per questa partita e per questa campagna in Coppa di Francia. Quando hai l'opportunità di giocarti una finale in due partite... bisognava prima vincere questa", ha ammesso Beye.

"Quindi la delusione è pari alla speranza, bisogna accettarlo. È quello che ho detto ai miei giocatori. In questa situazione bisogna guardare dritto davanti a sé, metterci la faccia e accettare la rabbia, il disappunto e la tristezza dei nostri tifosi che sono stati con noi per tutta la partita e durante i calci di rigore".