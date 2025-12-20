Bundesliga, Schick lancia il Bayer Leverkusen: 3-1 in rimonta al Lipsia e terzo posto
Colpo esterno del Bayer Leverkusen, che espugna la Red Bull Arena battendo il Lipsia 3-1 al termine di una gara ricca di emozioni. I padroni di casa sbloccano il match al 35’, quando Schlager trova la rete del vantaggio facendo esultare il pubblico di casa.
La reazione del Leverkusen, però, è immediata e devastante nel finale di primo tempo. Al 40’ Terrier ristabilisce l’equilibrio, mentre appena quattro minuti più tardi è Schick a completare la rimonta con il gol dell’1-2, mandando gli ospiti all’intervallo avanti nel punteggio.
Nella ripresa il Lipsia prova a rientrare in partita, ma la squadra allenata da Hjulmand gestisce con ordine e colpisce in pieno recupero: al 90’+ arriva la rete del definitivo 3-1 firmata da Culbreath, che chiude i conti e certifica il successo in trasferta. Grazie a questa vittoria, il Bayer Leverkusen compie un importante balzo in classifica, salendo al terzo posto e agganciando proprio il Lipsia a quota 29 punti. I rossoneri si portano inoltre a sole tre lunghezze dal Borussia Dortmund, secondo, rilanciando con decisione le proprie ambizioni nella parte alta della Bundesliga.
Bundesliga, la 15a giornata
Venerdì 19 dicembre
Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0
Sabato 20 dicembre
Amburgo - Francoforte 1-1
Augsburg - Werder Brema 0-0
Colonia - Union Berlino 0-1
Stoccarda - Hoffenheim 0-0
Wolfsburg - Friburgo 3-4
Lipsia - Bayer Leverkusen 1-3
35’ Schlager (L), 40’ Terrier (B), 44’ Schick (B), 90’ Culbreath (B)
Domenica 21 dicembre
15.30 Magonza - St.Pauli
17.30 Heidenheim - Bayern Monaco
Classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 38 punti
2. Borussia Dortmund 32*
3. Lipsia 29*
4' Bayer Leverkusen 29*
5. Hoffenheim 27*
6. Stoccarda 26*
7. Francoforte 25*
8. Union Berlino 21*
9. Friburgo 20*
10. Werder Brema 17*
11. Colonia 16*
12. Borussia Monchengladbach 16*
13. Amburgo 16*
14. Wolfsburg 15*
15. Ausburg 14*
16. St.Pauli 11
17. Heidenheim 11
18. Magonza 7
*una gara in più