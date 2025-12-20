Bundesliga, Schick lancia il Bayer Leverkusen: 3-1 in rimonta al Lipsia e terzo posto

Colpo esterno del Bayer Leverkusen, che espugna la Red Bull Arena battendo il Lipsia 3-1 al termine di una gara ricca di emozioni. I padroni di casa sbloccano il match al 35’, quando Schlager trova la rete del vantaggio facendo esultare il pubblico di casa.

La reazione del Leverkusen, però, è immediata e devastante nel finale di primo tempo. Al 40’ Terrier ristabilisce l’equilibrio, mentre appena quattro minuti più tardi è Schick a completare la rimonta con il gol dell’1-2, mandando gli ospiti all’intervallo avanti nel punteggio.

Nella ripresa il Lipsia prova a rientrare in partita, ma la squadra allenata da Hjulmand gestisce con ordine e colpisce in pieno recupero: al 90’+ arriva la rete del definitivo 3-1 firmata da Culbreath, che chiude i conti e certifica il successo in trasferta. Grazie a questa vittoria, il Bayer Leverkusen compie un importante balzo in classifica, salendo al terzo posto e agganciando proprio il Lipsia a quota 29 punti. I rossoneri si portano inoltre a sole tre lunghezze dal Borussia Dortmund, secondo, rilanciando con decisione le proprie ambizioni nella parte alta della Bundesliga.

Bundesliga, la 15a giornata

Venerdì 19 dicembre

Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0



Sabato 20 dicembre

Amburgo - Francoforte 1-1

Augsburg - Werder Brema 0-0

Colonia - Union Berlino 0-1

Stoccarda - Hoffenheim 0-0

Wolfsburg - Friburgo 3-4

Lipsia - Bayer Leverkusen 1-3

35’ Schlager (L), 40’ Terrier (B), 44’ Schick (B), 90’ Culbreath (B)

Domenica 21 dicembre

15.30 Magonza - St.Pauli

17.30 Heidenheim - Bayern Monaco

Classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 38 punti

2. Borussia Dortmund 32*

3. Lipsia 29*

4' Bayer Leverkusen 29*

5. Hoffenheim 27*

6. Stoccarda 26*

7. Francoforte 25*

8. Union Berlino 21*

9. Friburgo 20*

10. Werder Brema 17*

11. Colonia 16*

12. Borussia Monchengladbach 16*

13. Amburgo 16*

14. Wolfsburg 15*

15. Ausburg 14*

16. St.Pauli 11

17. Heidenheim 11

18. Magonza 7

*una gara in più