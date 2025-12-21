Davide Ancelotti-Botafogo, spunta un retroscena: rottura dovuta a un preparatore atletico

Il Botafogo è ancora alla ricerca dell’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo in panchina dopo la separazione da Davide Ancelotti. La prima scelta del club di Rio de Janeiro, Rafael Guanaes del Mirassol e premiato come miglior tecnico del campionato brasiliano 2025, ha declinato la proposta, costringendo la dirigenza a rivedere la short list.

Secondo quanto riportato da Globoesporte, uno dei profili che sta raccogliendo consensi interni è quello di Martín Anselmi. L’ex allenatore del Porto piace per il suo stile offensivo, per l’abitudine a lavorare in contesti ad alta pressione e per un curriculum internazionale che convince anche il proprietario del club, John Textor.

Sul divorzio con Davide Ancelotti, intanto, emergono retroscena significativi. La rottura è legata soprattutto alla figura del preparatore atletico Luca Guerra: l’allenatore italiano aveva fatto sapere che “sarebbe rimasto soltanto con la conferma dell’intero staff tecnico”, condizione che il Botafogo non ha accettato dopo la decisione di allontanare Guerra. Da lì, la scelta di voltare pagina.