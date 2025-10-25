Bundesliga, l'8° turno: questo pomeriggio tocca al Bayern, alle 18.30 c'è il Borussia Dortmund
Si è aperta con il successo del Werder Brema sull'Union Berlino l'ottava giornata del campionato tedesco. Una vittoria importante che permette alla formazione biancoverde di agganciare il Colonia al sesto posto. Oggi sarà invece la volta del Bayern Monaco che questo pomeriggio alle 15.30 farà visita al Borussia Monchengladbach, mentre il Borussia Dortmund scenderà in campo tre ore più tardi sul campo del Colonia.
8ª GIORNATA
Werder Brema - Union Berlino 1-0
72' Grull
Amburgo - Wolfsburg (25 ottobre, ore 15.30)
Augsburg - Lipsia (25 ottobre, ore 15.30)
Eintracht Francoforte - St. Pauli (25 ottobre, 15.30)
Hoffenheim - Heidenheim (25 ottobre, 15.30)
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco (25 ottobre, 15.30)
Borussia Dortmund - Colonia (25 ottobre, 18.30)
Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)
Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 21 punti
2. Lipsia 16
3. Stoccarda 15
4. Borussia Dortmund 14
5. Bayer Leverkusen 14
6. Colonia 11
7. Werder Brema 11*
8. Eintracht Francoforte 10
9. Hoffenheim 10
10. Union Berlino 10*
11. Friburgo 9
12. Amburgo 8
13. St.Pauli 7
13. Augusta 7
14. Hoffenheim 7
15. Wolfsburg 5
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4
18. Borussia Monchengladbach 3
MARCATORI
12 reti: Kane (Bayern Monaco)
5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)
4 reti: Grimaldo (Bayer Leverkusen), Olise (Bayern Monaco), Guirassy (Borussia Dortmund), Burkardt (Eintracht Francoforte), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Lipsia), Ansah (Union Berlino)