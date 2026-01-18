Bundesliga, tra Augsburg e Friburgo succede tutto nella ripresa: finisce 2-2

Zero gol nel primo tempo, ben quattro nel secondo. Ma due per parte. E così il risultato finale tra Augsburg e Friburgo è 2-2. Suzuki e Matanovic rispondono a Claude-Maurice e Rexhbecaj nella partita che chiude la domenica di Bundesliga. Con questo punto il Friburgo raggiunge l'Union Berlino all'ottavo posto in classifica, mentre l'Augsburg resta quartultimo.

Questo il programma della 18ª giornata di Bundesliga

Venerdì 16 gennaio

Werder Brema - Eintracht Francoforte 3-4

Sabato 17 gennaio

Borussia Dortmund - St Pauli 3-2

Wolfsburg - Heidenheim 1-1

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1-0

Colonia - Mainz 2-1

Amburgo - Borussia Monchegladbach 0-0

Lipsia - Bayern Monaco 1-5

Domenica 18 gennaio

Stoccarda - Union Berlino 1-1

Augsburg - Friburgo 2-2

Questa la classifica di Bundesliga

1. Bayern Monaco — 50 punti (18 partite giocate)

2. Borussia Dortmund — 39 (18)

3. Hoffenheim — 33 (17)

4. RB Lipsia — 32 (17)

5. Stoccarda — 33 (18)

6. Leverkusen — 29 (17)

7. Eintracht — 27 (18)

8. Friburgo — 24 (18)

9. Union Berlino — 24 (18)

10. Colonia — 20 (18)

11. Borussia M’Gladbach — 20 (18)

12. Wolfsburg — 19 (18)

13. Werder Brema — 18 (17)

14. Amburgo — 17 (17)

15. Augsburg — 16 (18)

16. Heidenheim — 13 (18)

17. Mainz — 12 (18)

18. FC St. Pauli — 12 (17)