Ligue 1, lo Strasburgo ne fa 5 e vola in vetta. Solo pari per Monaco e Rennes
Nonostante le numerose assenze (Emegha, Sarr, Chilwell, Nanasi...) e la fatica accumulata dopo la trasferta di giovedì a Bratislava (2-1), lo Strasburgo ha offerto la sua miglior prestazione stagionale travolgendo un debole Angers con un netto 5-0. Tornato al centro dell’attacco, Joaquin Panichelli ha dominato fisicamente e tecnicamente, firmando una doppietta e partecipando all’azione del quinto gol. Anche Martial Godo, già autore di due assist in Conference League, ha lasciato il segno con una doppietta
Periodo complicato invece per il Rennes: la squadra bretone ha sprecato ancora una volta un vantaggio di due gol, pareggiando 2-2 a Le Havre. Dopo le reti di Embolo e Lepaul, un rigore di Soumaré e la rete di Kyeremeh al 79’ hanno sancito l’ennesimo passo falso dei bretoni, sempre più in difficoltà nel gestire i finali di gara. Pari anche per il Monaco contro il Nizza nonostante la doppietta di Fati.
Il programma della settima giornata
Venerdì 3 ottobre
Paris FC - Lorient 2-0
Sabato 4 ottobre
Metz - Marsiglia 0-3
Brest - Nantes 0-0
Auxerre - Lens 1-2
Domenica 5 ottobre
Lione - Tolosa 1-2
Monaco - Nizza 2-2
Le Havre - Rennes 2-2
Strasburgo - Angers 5-0
Lilla - Paris Saint Germain ore 20:45
LA CLASSIFICA
1. Olympique Marsiglia 15
2. PSG 15 *
3. Lione 15
4. Racing Strasburgo 15
5. Lens 13
6. Monaco 13
7. Lilla 10 *
8. Paris FC 10
9. Rennes 10
10. Tolosa 10
11. Brest 8
12. Nizza 7
13. Lorient 8
14. Nantes 6
15. Auxerre 6
16. Le Havre 6
17. Angers 5
18. Metz 2
*una partita in meno
