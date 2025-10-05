Ligue 1, lo Strasburgo ne fa 5 e vola in vetta. Solo pari per Monaco e Rennes

Nonostante le numerose assenze (Emegha, Sarr, Chilwell, Nanasi...) e la fatica accumulata dopo la trasferta di giovedì a Bratislava (2-1), lo Strasburgo ha offerto la sua miglior prestazione stagionale travolgendo un debole Angers con un netto 5-0. Tornato al centro dell’attacco, Joaquin Panichelli ha dominato fisicamente e tecnicamente, firmando una doppietta e partecipando all’azione del quinto gol. Anche Martial Godo, già autore di due assist in Conference League, ha lasciato il segno con una doppietta

Periodo complicato invece per il Rennes: la squadra bretone ha sprecato ancora una volta un vantaggio di due gol, pareggiando 2-2 a Le Havre. Dopo le reti di Embolo e Lepaul, un rigore di Soumaré e la rete di Kyeremeh al 79’ hanno sancito l’ennesimo passo falso dei bretoni, sempre più in difficoltà nel gestire i finali di gara. Pari anche per il Monaco contro il Nizza nonostante la doppietta di Fati.

Il programma della settima giornata

Venerdì 3 ottobre

Paris FC - Lorient 2-0

Sabato 4 ottobre

Metz - Marsiglia 0-3

Brest - Nantes 0-0

Auxerre - Lens 1-2

Domenica 5 ottobre

Lione - Tolosa 1-2

Monaco - Nizza 2-2

Le Havre - Rennes 2-2

Strasburgo - Angers 5-0

Lilla - Paris Saint Germain ore 20:45

LA CLASSIFICA

1. Olympique Marsiglia 15

2. PSG 15 *

3. Lione 15

4. Racing Strasburgo 15

5. Lens 13

6. Monaco 13

7. Lilla 10 *

8. Paris FC 10

9. Rennes 10

10. Tolosa 10

11. Brest 8

12. Nizza 7

13. Lorient 8

14. Nantes 6

15. Auxerre 6

16. Le Havre 6

17. Angers 5

18. Metz 2

*una partita in meno